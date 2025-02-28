Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия в Пешаваре: Иран осуждает акт терроризма
Американская угроза — ЕС пытается сохранить лицо после критики США
Самосознание в мире животных: как зеркала помогают понять, осознают ли животные себя
Подчиненные отношения — Трамп прервал слова Стармера об взаимоотношениях между странами
Меньшова объяснила, почему отправила детей в государственную школу: паслись наркодилеры
Шея всему голова: необычный метод Мясникова с полотенцем спасёт от мигрени — проверено на себе
Лаванда – аристократка среди растений: капризы и тайны ухода
За разводом следует свадьба: рэпер Птаха женился на бывшей жене после публичных скандалов
Разговор без запретов — Индия отказалась обсуждать с ЕС санкции против России

ВС РФ в Курской области ворвались в Малую Локню и штурмуют врага

0:38
Силовые структуры » Военные новости

Вооружённые силы России атакуют украинскую армию в Курской области с разных направлений.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

По информации, после освобождения населённого пункта Новая Сорочина завязались бои у населёнников Викторовка и Старая Сорочина.

Также некоторые Telegram-каналы сообщили о прорыве российских штурмовых отрядов в Малую Локню, один из самых больших н. п., а также нарушении логистики Вооружённых сил Украины. Некоторые подразделения бандеровцев из-за этого отходят к Судже.

Информации пока не подтверждена, ждём данных с мест.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Новости спорта
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
За разводом следует свадьба: рэпер Птаха женился на бывшей жене после публичных скандалов
Разговор без запретов — Индия отказалась обсуждать с ЕС санкции против России
Ядерный блеф — в Америке заявили, что не размещали ЯО в Великобритании
Острие технологий — в России заявили о ключевой роли ИИ
ВС РФ в Курской области ворвались в Малую Локню и штурмуют врага
Тайна ледникового периода: ученые провели исследование
Черный дым над Чехией: пожарные борются с последствиями железнодорожной аварии
Покинувший РФ Андрей Макаревич* собирается возродить известное кулинарное шоу
США согласовали назначение нового посла России: кто такой Александр Дарчиев?
Раскрыт секрет: как кератин преображает сухие и ломкие волосы — вы не поверите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.