ВС РФ в Курской области ворвались в Малую Локню и штурмуют врага

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооружённые силы России атакуют украинскую армию в Курской области с разных направлений.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

По информации, после освобождения населённого пункта Новая Сорочина завязались бои у населёнников Викторовка и Старая Сорочина.

Также некоторые Telegram-каналы сообщили о прорыве российских штурмовых отрядов в Малую Локню, один из самых больших н. п., а также нарушении логистики Вооружённых сил Украины. Некоторые подразделения бандеровцев из-за этого отходят к Судже.

Информации пока не подтверждена, ждём данных с мест.