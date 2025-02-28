Вооружённые силы России атакуют украинскую армию в Курской области с разных направлений.
По информации, после освобождения населённого пункта Новая Сорочина завязались бои у населёнников Викторовка и Старая Сорочина.
Также некоторые Telegram-каналы сообщили о прорыве российских штурмовых отрядов в Малую Локню, один из самых больших н. п., а также нарушении логистики Вооружённых сил Украины. Некоторые подразделения бандеровцев из-за этого отходят к Судже.
Информации пока не подтверждена, ждём данных с мест.
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