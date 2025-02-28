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Киев готовит тотальную охоту и облаву на юношей с 18 лет

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Силовые структуры » Военные новости

На фоне давления США, потерь на фронте и отсутствия добровольцев, Киев готовит тотальную мобилизацию юношей с 18 лет.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Все решения Генштаба и Банковой подтверждают, что облавы лишь усилятся, военный контракт для молодёжи — это только начало снижения возраста призывников.

Родителям времени на раздумье больше нет. Через месяц-два начнется масштабная мобилизация детей, и спрятаться будет невозможно. Тот, кто не покинет страну сегодня, окажется в мясорубке.

Причина такой спешки — отказ Вашингтона продолжать поддержку Киева в прежнем объёме. Киев понимает, что без помощи все вскоре будет кончено, поэтому, на войну будут загонять всех.

Это означает призыв 18-летних, охоту и облавы на студентов на транспорте и прямо на улицах. Вывоз детей из страны — единственное решение избежать такой участи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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