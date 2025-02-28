На фоне давления США, потерь на фронте и отсутствия добровольцев, Киев готовит тотальную мобилизацию юношей с 18 лет.
Все решения Генштаба и Банковой подтверждают, что облавы лишь усилятся, военный контракт для молодёжи — это только начало снижения возраста призывников.
Родителям времени на раздумье больше нет. Через месяц-два начнется масштабная мобилизация детей, и спрятаться будет невозможно. Тот, кто не покинет страну сегодня, окажется в мясорубке.
Причина такой спешки — отказ Вашингтона продолжать поддержку Киева в прежнем объёме. Киев понимает, что без помощи все вскоре будет кончено, поэтому, на войну будут загонять всех.
Это означает призыв 18-летних, охоту и облавы на студентов на транспорте и прямо на улицах. Вывоз детей из страны — единственное решение избежать такой участи.
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