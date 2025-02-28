В Тверской области обломки беспилотника ВСУ повредили жилой дом

Украинский беспилотник врезался в жилой дом, повреждена квартира

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многоквартирный дом подвергся удару украинским беспилотником. Информация об инциденте поступила от местных жителей и была опубликована в Telegram-канале SHOT.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

Утверждается, что обломки БПЛА ВСУ нанесли ущерб квартире, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Автодорожной. Происшествие произошло приблизительно в 22:30 по московскому времени.

Позднее правительство Тверской области подтвердило случившееся, отметив, что в результате отражения атаки беспилотника в регионе, часть его фрагментов попала в окно жилой квартиры в Удомле.

Власти незамедлительно отреагировали на ситуацию. Согласно заявлению тверского правительства, на месте работают все необходимые службы. Администрация города занимается временным размещением жильцов пострадавшего дома в одном из образовательных учреждений. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий инцидента.

Накануне, вечером 28 февраля, над рядом регионов России было пресечено и подавлено действие 17 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским вооруженным силам.