Оплошность журналистов помогла России ликвидировать штаб ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) успешно поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцировавшийся в населенном пункте Юнаковка, Сумской области. Благодаря непреднамеренной "подсказке", полученной от журналистов датского телеканала DR. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Северный Ветер".

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Согласно информации, представленной в канале, журналисты осуществили видеосъемку входа в здание, которое, как оказалось, являлось штабом украинской армии. Российские военные, проанализировав полученные видеоматериалы, провели дополнительную разведку местности и передали полученные данные профильным специалистам.

"Благодаря усилиям наших товарищей из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удалось установить точное местоположение штаба украинской армии. После тщательного анализа информации из открытых источников, данные были переданы компетентным специалистам. В результате, по штабу ВСУ был нанесен высокоточный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли удар по территории завода "Сумыхимпром", расположенного в Сумской области.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода располагались крупные складские помещения и ангары, которые использовались для разгрузки железнодорожных составов с военной техникой и боеприпасами, предназначенными для нужд ВСУ.