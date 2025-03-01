Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России резко выросла продажа туров в Европу
Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки
Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты
Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!
Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО
Мечта о длинных волосах: секреты быстрого роста и здорового сияния
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место
5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы

Оплошность журналистов помогла России ликвидировать штаб ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов
1:45
Силовые структуры

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) успешно поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцировавшийся в населенном пункте Юнаковка, Сумской области. Благодаря непреднамеренной "подсказке", полученной от журналистов датского телеканала DR. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Северный Ветер".

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Согласно информации, представленной в канале, журналисты осуществили видеосъемку входа в здание, которое, как оказалось, являлось штабом украинской армии. Российские военные, проанализировав полученные видеоматериалы, провели дополнительную разведку местности и передали полученные данные профильным специалистам.

"Благодаря усилиям наших товарищей из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удалось установить точное местоположение штаба украинской армии. После тщательного анализа информации из открытых источников, данные были переданы компетентным специалистам. В результате, по штабу ВСУ был нанесен высокоточный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли удар по территории завода "Сумыхимпром", расположенного в Сумской области.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода располагались крупные складские помещения и ангары, которые использовались для разгрузки железнодорожных составов с военной техникой и боеприпасами, предназначенными для нужд ВСУ.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Красиво оформленный слив. Как в Белом доме красиво поссорились Трамп и Зеленский Дмитрий Плотников Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки
Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов
Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты
Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!
Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО
Мечта о длинных волосах: секреты быстрого роста и здорового сияния
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста
5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.