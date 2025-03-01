Украина потеряла Трампа. А с ним и вооружение?

После эпичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне мировые СМИ заговорили о возможном курсе США на смену украинской власти.
Но источники из администрации Трампа опровергли это.
При этом Трамп не скрывает неприязни ко вчерашнему гостю. Его язвительные замечания и холодное отношение показали, что личная антипатия может сыграть роль в решениях Белого дома.
Сразу после встречи президент США поручил проверить, можно ли прекратить поставки вооружений ВСУ. И оружие, одобренное прошлой властью США, под угрозой. К моменту их встречи, Штаты не поставляли Киеву новую помощь уже 50 дней. По поводу будущих поставок конкретики также нет.
Отношения между Зеленским и Трампом, возможно, испорчены навсегда. Трамп хочет наблюдать за дальнейшими действиями, а судьба поддержки Украины пока неопределённая.
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