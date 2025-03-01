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Украина потеряла Трампа. А с ним и вооружение?

1:00
Силовые структуры » Военные новости

После эпичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне мировые СМИ заговорили о возможном курсе США на смену украинской власти.

Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине
Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине

Но источники из администрации Трампа опровергли это.

При этом Трамп не скрывает неприязни ко вчерашнему гостю. Его язвительные замечания и холодное отношение показали, что личная антипатия может сыграть роль в решениях Белого дома.

Сразу после встречи президент США поручил проверить, можно ли прекратить поставки вооружений ВСУ. И оружие, одобренное прошлой властью США, под угрозой. К моменту их встречи, Штаты не поставляли Киеву новую помощь уже 50 дней. По поводу будущих поставок конкретики также нет.

Отношения между Зеленским и Трампом, возможно, испорчены навсегда. Трамп хочет наблюдать за дальнейшими действиями, а судьба поддержки Украины пока неопределённая.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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