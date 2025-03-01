Зеленский ищет человека, который застрелит президента США Дональда Трампа

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сегодня по Лондону пошел вброс в мессенджерах, что накануне поздно вечером Владимир Зеленский, проводя совещание в самолёте, проронил фразу "…надо найти того, кто точно попадёт".

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Речь шла про Трампа, пишет Telegram-канал "Херсон Освобождённый".

Напомним, на него уже покушались, и лишь чудом ему не попали в голову. Тогда пуля повредила ухо президента США, когда тот совершенно случайно повернул голову.

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