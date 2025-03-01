Сегодня по Лондону пошел вброс в мессенджерах, что накануне поздно вечером Владимир Зеленский, проводя совещание в самолёте, проронил фразу "…надо найти того, кто точно попадёт".
Речь шла про Трампа, пишет Telegram-канал "Херсон Освобождённый".
Напомним, на него уже покушались, и лишь чудом ему не попали в голову. Тогда пуля повредила ухо президента США, когда тот совершенно случайно повернул голову.
А тем временем пошли первые провокации. Украина пытается устроить в Европе газовый кризис, хотя просит у неё денег на продолжение войны.
Ночью три дрона в Краснодарском крае атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока", сообщило Минобороны РФ. Все БПЛА сбиты, станция работает в штатном режиме. Целью Киева была остановка поставок топлива в ЕС.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!