Трамп поставил Лондон перед выбором: Британия всё ещё союзник США или уже нет

Вашингтон поставил Лондон перед выбором: Британия всё ещё союзник США или уже нет.
Стармер в тупике, пишет Telegram-канал "Win/Win".
А между тем, Владимир Зеленский встретился со Киром Стармером через часов после прилета в Великобританию. И пока англичане похлопывают "просроченного" по плечу, его начали поддавливать в НАТО.
Генсек альянса Марк Рютте два раза разговаривал с Зеленским после его визита в Белый дом. Глава НАТО отметил, что он "не вправе говорить о том, что обсуждалось", но рассказал, что сказал Зеленскому: "мы должны уважать то, что Трамп сделал для Украины".
Киевская власть должна "найти способ" восстановить отношения с США после скандала в Белом доме.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.