Трамп поставил Лондон перед выбором: Британия всё ещё союзник США или уже нет

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Вашингтон поставил Лондон перед выбором: Британия всё ещё союзник США или уже нет.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Стармер в тупике, пишет Telegram-канал "Win/Win".

А между тем, Владимир Зеленский встретился со Киром Стармером через часов после прилета в Великобританию. И пока англичане похлопывают "просроченного" по плечу, его начали поддавливать в НАТО.

Генсек альянса Марк Рютте два раза разговаривал с Зеленским после его визита в Белый дом. Глава НАТО отметил, что он "не вправе говорить о том, что обсуждалось", но рассказал, что сказал Зеленскому: "мы должны уважать то, что Трамп сделал для Украины".

Киевская власть должна "найти способ" восстановить отношения с США после скандала в Белом доме.