Западе считает, что без США ВСУ смогут сопротивляться России лишь полгода.
Экс-помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что благодаря поставкам при Байдене Киев сможет держаться до лета 2025 года, а потом начнутся проблемы.
Кризис наступит летом, когда у ВСУ начнёт заканчиваться буквально всё: от БК до ключевого оружия: Patriot, ATACMS и систем Starlink. Европа не сможет заменить Штаты — у неё просто нет столько ПВО, дальнобойной артиллерии и ракет.
Единственный шанс Банковой — если Вашингтон прекратит прямые поставки, но разрешит ЕС закупать американское оружие.
Но, учитывая все действия Зеленского, пока непонятно, останется ли у Трампа желание помогать Украине.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.