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Таймер запущен: когда ВСУ столкнётся с нехваткой оружия и боеприпасов?

Силовые структуры » Военные новости

Западе считает, что без США ВСУ смогут сопротивляться России лишь полгода.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

Экс-помощник министра обороны США Селеста Уолландер заявила, что благодаря поставкам при Байдене Киев сможет держаться до лета 2025 года, а потом начнутся проблемы.

Кризис наступит летом, когда у ВСУ начнёт заканчиваться буквально всё: от БК до ключевого оружия: Patriot, ATACMS и систем Starlink. Европа не сможет заменить Штаты — у неё просто нет столько ПВО, дальнобойной артиллерии и ракет.

Единственный шанс Банковой — если Вашингтон прекратит прямые поставки, но разрешит ЕС закупать американское оружие.

Но, учитывая все действия Зеленского, пока непонятно, останется ли у Трампа желание помогать Украине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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