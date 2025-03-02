В Одессе армия РФ нанесла удар по ПВД иностранных наёмников в санатории Черноморец

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Российская армия в Одессе нанесла удар по пункту расположения иностранных наёмников, которые находились в санатории "Черноморец".

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

В результате ракетного удара здание полностью разрушено, вся территория оцеплена, сообщает Telegram-канал "Дневник десантника".

Судя по отдельным фотографиям с мест и докладу от противника, в здании находился иностранный военный контингент.

По всей вероятности, пункт был перевалочный, там базировались натовские инструкторы по обучению управлению украинцев морскими беспилотниками и их "ученики"- всушники.

Удар по инструкторам нато в Одессе в январе