Российская армия в Одессе нанесла удар по пункту расположения иностранных наёмников, которые находились в санатории "Черноморец".
В результате ракетного удара здание полностью разрушено, вся территория оцеплена, сообщает Telegram-канал "Дневник десантника".
Судя по отдельным фотографиям с мест и докладу от противника, в здании находился иностранный военный контингент.
По всей вероятности, пункт был перевалочный, там базировались натовские инструкторы по обучению управлению украинцев морскими беспилотниками и их "ученики"- всушники.
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