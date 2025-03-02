Киев заявил, что Patriot сбивает не так уж и много русской баллистики

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На Украине заявили, что американский ЗРК Patriot сбивает не так уж и много русских баллистических ракет.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Об этом заявил член комитета Рады по обороне нардеп Сергей Рахманин.

По поводу последствий возможного прекращения помощи США он подчеркнул, что остановка поставок "Пэтриотов" "критична, но не катастрофична".

"При условии, что часть этого отсутствующего Украина компенсирует внутренними резервами, а часть компенсируют европейцы", — отметил депутат.

Рахманин уточнил, что ЗРК Patriot оказались в деле не такими хорошими против баллистики ВС РФ, и на самом деле сбивают не так много ракет.