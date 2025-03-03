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ВСУ понесли сокрушительное поражение в Погребках, оставив после себя сожженную технику и разрушенную церковь

Российские войска разгромили ВСУ в приграничном селе Курской области
1:52
Силовые структуры

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли сокрушительное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Погребки, расположенного в приграничной зоне Курской области.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Об этом рассказал военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки "Север" с позывным "Тихий" в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Украинские военнослужащие предприняли попытку проникновения в село Погребки, однако столкнулись с крайне жестким сопротивлением. К сожалению, в ходе боевых действий была разрушена православная церковь. Считаю, что это свидетельствует об отсутствии каких-либо моральных принципов у противника. Вот к чему приводят подобные действия", заявил военнослужащий.

Корреспондент информационного агентства, первым из журналистов получивший доступ к освобожденному населенному пункту, сообщил о том, что улицы села усеяны телами ликвидированных украинских военных.

Также на территории Погребков находится большое количество уничтоженной военной техники, в том числе бронетранспортеры Bradley, предоставленные западными странами.

В настоящее время российские военнослужащие занимаются сбором трофейного вооружения и имущества. Вдоль дорог можно увидеть гранатометы, произведенные в странах Запада. Над освобожденным селом развеваются государственные флаги Российской Федерации и флаги 9-го полка.

Следует отметить, что активные боевые действия с участием российских и украинских подразделений в районе Курской области продолжаются с 6 августа текущего года. С 10 августа на территории региона действует режим контртеррористической операции.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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