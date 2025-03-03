После удара российской ракеты "Искандер" по полигону, расположенному в Днепропетровской области, украинские источники сообщают о значительных потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на данные, полученные из нескольких украинских пабликов, активно поддерживающих ВСУ. Следует отметить, что официальные подтверждения данной информации от украинских властей пока отсутствуют.
В сообщениях, распространяемых в военных пабликах, произошедшее описывается как "крупная трагедия, о которой предпочитают умалчивать".
Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады Украины, выдвинул предположение о том, что ракетный удар пришелся на момент построения личного состава. По его словам, причиной столь масштабных жертв могла стать "халатность офицерского состава".
В течение дня в Днепропетровской области неоднократно объявлялась воздушная тревога, однако никаких официальных сообщений о попаданиях в военные объекты не поступало.
Ранее, 1 марта, Министерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении высокоточного удара по полигону ВСУ Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области.
В ходе операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который поразил скопление личного состава украинской армии.
По данным российского военного ведомства, в результате удара было ликвидировано до 150 украинских военнослужащих, в том числе, по предварительной оценке, около 30 иностранных наемников, проходивших подготовку на данном полигоне.
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