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Удар Искандера по полигону в Днепропетровской области: ВСУ понесли тяжелые потери

На Украине сообщили о массовой гибели солдат ВСУ после удара Искандера
1:48
Силовые структуры

После удара российской ракеты "Искандер" по полигону, расположенному в Днепропетровской области, украинские источники сообщают о значительных потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на данные, полученные из нескольких украинских пабликов, активно поддерживающих ВСУ. Следует отметить, что официальные подтверждения данной информации от украинских властей пока отсутствуют.

В сообщениях, распространяемых в военных пабликах, произошедшее описывается как "крупная трагедия, о которой предпочитают умалчивать".

Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады Украины, выдвинул предположение о том, что ракетный удар пришелся на момент построения личного состава. По его словам, причиной столь масштабных жертв могла стать "халатность офицерского состава".

В течение дня в Днепропетровской области неоднократно объявлялась воздушная тревога, однако никаких официальных сообщений о попаданиях в военные объекты не поступало.

Ранее, 1 марта, Министерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении высокоточного удара по полигону ВСУ Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области.

В ходе операции был использован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который поразил скопление личного состава украинской армии.

По данным российского военного ведомства, в результате удара было ликвидировано до 150 украинских военнослужащих, в том числе, по предварительной оценке, около 30 иностранных наемников, проходивших подготовку на данном полигоне.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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