Российские войска нанесли поражение объектам газовой инфраструктуры Украины

Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет армии США Black Hawk

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.

В ведомстве также сообщили, что удары наносились по позициям украинской армии и военной технике в 136 районах.

Вооруженные силы Российской Федерации наносили авиаудары с использованием боевой авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ходе операции также были поражены военные аэродромы противника, цеха по производству беспилотников и их склады.

За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 62 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, добавили в ведомстве.

Стоит напомнить, что армия России продолжает защищать мирных жителей Донбасса от националистов украинской армии.

Специальная военная операция началась по приказу российского лидера Путина. СВО началась с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.