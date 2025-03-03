Российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.
В Министерстве обороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.
В ведомстве также сообщили, что удары наносились по позициям украинской армии и военной технике в 136 районах.
Вооруженные силы Российской Федерации наносили авиаудары с использованием боевой авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В ходе операции также были поражены военные аэродромы противника, цеха по производству беспилотников и их склады.
За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 62 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, добавили в ведомстве.
Стоит напомнить, что армия России продолжает защищать мирных жителей Донбасса от националистов украинской армии.
Специальная военная операция началась по приказу российского лидера Путина. СВО началась с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.
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