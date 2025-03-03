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Российские войска нанесли поражение объектам газовой инфраструктуры Украины

Объекты газопереработки Украины поражены ударами ВС РФ
1:18
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Вертолет армии США Black Hawk
Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертолет армии США Black Hawk

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что Вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.

В ведомстве также сообщили, что удары наносились по позициям украинской армии и военной технике в 136 районах.

Вооруженные силы Российской Федерации наносили авиаудары с использованием боевой авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ходе операции также были поражены военные аэродромы противника, цеха по производству беспилотников и их склады.

За минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 62 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, добавили в ведомстве.

Стоит напомнить, что армия России продолжает защищать мирных жителей Донбасса от националистов украинской армии.

Специальная военная операция началась по приказу российского лидера Путина. СВО началась с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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