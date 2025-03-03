Новошахтинск: Атака БПЛА ВСУ отражена силами ПВО России

Новошахтинск подвергся атаке БПЛА ВСУ, силы ПВО РФ сработали успешно

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Новошахтинске, пострадавших нет.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО Российской Федерации отразили атаку беспилотников украинской армии в Новошахтинске.

Как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Отметим, Ростовская область граничит с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Регион периодически подвергается воздушным атакам со стороны Вооруженных Сил Украины.

Согласно заявлению Слюсаря, инцидент имел место в ночное время, а все мероприятия по нейтрализации угрозы были проведены безупречно.

Представители оперативных служб подтвердили, что последствий для населения и инфраструктуры не возникло.

Кроме того, в ночь на 1 марта в восьми регионах Российской Федерации всего уничтожили 48 БПЛА.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.