Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Новошахтинске, пострадавших нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО Российской Федерации отразили атаку беспилотников украинской армии в Новошахтинске.
Как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений нет.
Отметим, Ростовская область граничит с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Регион периодически подвергается воздушным атакам со стороны Вооруженных Сил Украины.
Согласно заявлению Слюсаря, инцидент имел место в ночное время, а все мероприятия по нейтрализации угрозы были проведены безупречно.
Представители оперативных служб подтвердили, что последствий для населения и инфраструктуры не возникло.
Кроме того, в ночь на 1 марта в восьми регионах Российской Федерации всего уничтожили 48 БПЛА.
24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.