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Часов Яр: ВСУ перебрасывают подкрепление, продолжаются бои

Бои в Часовом Яре: ВСУ перебрасывают резервы, заявил Денис Пушилин
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Глава Донецкой народной Республики Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ под Часов Яр.

Денис Пушилин
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Денис Пушилин

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что армия киевского режима перебрасывает дополнительные резервы в Часов Яр, где продолжаются бои в городской черте.

Как сообщил глава ДНР, армия киевского режима пока располагает возможностями для переброски резервов, однако это не препятствует продвижению Вооруженным силам России в этом районе.

Часов Яр служит ключевым стратегическим объектом для Вооруженных сил Украины. Здесь с 2017 года была создана многоуровневая система укреплений.

1 марта снайперы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск ликвидировали два гексакоптера "Баба-яга" и две пулеметные точки армии киевского режима около населенного пункта Часов Яр.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала на Украине спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса. До этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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