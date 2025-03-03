Военкоры сообщают о развитии наступления в Курской области

Ситуация в Курской области: наступление продолжается, свежие данные

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Описана ситуация в Курской области на фоне сообщений о жесточайшем отпоре ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by PRO Defence Jammu is licensed under GODL-India Индийский солдат

2 марта войска армии РФ продолжили наступление в лесных массивах, расположенных на границе Сумской и Курской областей.

2 марта военный армии России с позывным "Тихий" сообщил, что Вооруженные силы России дали отпор армии киевского режима в районе села Погребки. По его словам, попытка киевского режима войти в село не увенчалось успехом.

На данный момент Вооруженные силы России расширяют зону контроля вдоль границы.

Идут ожесточенные бои на окраинах Лебедевки и в окрестностях населенного пункта. В этих местах десантникам армии России удалось выбить украинскую армию из нескольких опорных пунктов.

На полторы тысячи метров продвинулись мотострелки и морпехи в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский. Продолжается зачистка в районе Куриловки.

24 февраля 2022 года РФ начала на Украине специальную военную операцию по защите местных граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.