Описана ситуация в Курской области на фоне сообщений о жесточайшем отпоре ВСУ.
2 марта войска армии РФ продолжили наступление в лесных массивах, расположенных на границе Сумской и Курской областей.
2 марта военный армии России с позывным "Тихий" сообщил, что Вооруженные силы России дали отпор армии киевского режима в районе села Погребки. По его словам, попытка киевского режима войти в село не увенчалось успехом.
На данный момент Вооруженные силы России расширяют зону контроля вдоль границы.
Идут ожесточенные бои на окраинах Лебедевки и в окрестностях населенного пункта. В этих местах десантникам армии России удалось выбить украинскую армию из нескольких опорных пунктов.
На полторы тысячи метров продвинулись мотострелки и морпехи в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский. Продолжается зачистка в районе Куриловки.
24 февраля 2022 года РФ начала на Украине специальную военную операцию по защите местных граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.