Сумская область: пленный обвинил ВСУ в использовании рабочих как живого щита

Шокирующее заявление: ВСУ использовали гражданских как живой щит

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит во время вторжения в Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Сергей Кузнецов, военнопленный из 67-й бригады украинской армии, заявил, что Вооруженные силы Украины использовали дорожных рабочих в Сумской области в качестве живого щита во время операции в Курской области РФ.

Кузнецов попал в плен после того, как в его блиндаж попала граната, и получил ранение. Российские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Кузнецов также упомянул, что в зону боевых действий командование украинской армии отправляет не только молодых бойцов, но и людей среднего и пожилого возраста, включая тех, кто имеет ограничения по здоровью.

По словам украинского военнопленного, на линию боевого соприкосновения бросают глухих и старых.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации на Украине. Главная цель сво-освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.