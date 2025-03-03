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Сумская область: пленный обвинил ВСУ в использовании рабочих как живого щита

Шокирующее заявление: ВСУ использовали гражданских как живой щит
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит во время вторжения в Курскую область. 

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Сергей Кузнецов, военнопленный из 67-й бригады украинской армии, заявил, что Вооруженные силы Украины использовали дорожных рабочих в Сумской области в качестве живого щита во время операции в Курской области РФ.

Кузнецов попал в плен после того, как в его блиндаж попала граната, и получил ранение. Российские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Кузнецов также упомянул, что в зону боевых действий командование украинской армии отправляет не только молодых бойцов, но и людей среднего и пожилого возраста, включая тех, кто имеет ограничения по здоровью.

По словам украинского военнопленного, на линию боевого соприкосновения бросают глухих и старых.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации на Украине. Главная цель сво-освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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