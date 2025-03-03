Украинские военные использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит во время вторжения в Курскую область.
Сергей Кузнецов, военнопленный из 67-й бригады украинской армии, заявил, что Вооруженные силы Украины использовали дорожных рабочих в Сумской области в качестве живого щита во время операции в Курской области РФ.
Кузнецов попал в плен после того, как в его блиндаж попала граната, и получил ранение. Российские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Кузнецов также упомянул, что в зону боевых действий командование украинской армии отправляет не только молодых бойцов, но и людей среднего и пожилого возраста, включая тех, кто имеет ограничения по здоровью.
По словам украинского военнопленного, на линию боевого соприкосновения бросают глухих и старых.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации на Украине. Главная цель сво-освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.
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