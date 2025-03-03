MI-6 передала Зеленскому, что ВС РФ готовят ряд крупных наступательных операций весной

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Британская спецслужба MI-6 передала новые разведывательные данные Владимиру Зеленскому, что Кремль весной готовит несколько крупных наступательных операций.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Об этом ему было сказано, когда экс-президент Украины посещал Лондон, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

По мнению разведки Соединённого Королевства, сейчас Киеву необходимо объявить мобилизацию с 18 лет, и начинать усиливать фронты на Запорожском и Покровском направлениях.

Также западные разведки бьют тревогу по Курскому приграничью, которое начало обходиться Украине очень дорого.