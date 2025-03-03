MI-6 передала Зеленскому, что ВС РФ готовят ряд крупных наступательных операций весной

Британская спецслужба MI-6 передала новые разведывательные данные Владимиру Зеленскому, что Кремль весной готовит несколько крупных наступательных операций.
Об этом ему было сказано, когда экс-президент Украины посещал Лондон, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".
По мнению разведки Соединённого Королевства, сейчас Киеву необходимо объявить мобилизацию с 18 лет, и начинать усиливать фронты на Запорожском и Покровском направлениях.
Также западные разведки бьют тревогу по Курскому приграничью, которое начало обходиться Украине очень дорого.
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