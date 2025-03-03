После удара по полигону с 150 погибшими ВСУ на Украине началась проверка

Украина проводит проверку обстоятельств удара по полигону, где погибли 150 военных ВСУ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Командование армии киевского режима впервые прокомментировали удар "Искандером" ВС России по полигону под Днепром.

Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident

3 марта командующий Сухопутными войсками армии Украины Михаил Драпатый в своем Telegram-канале подтвердил факт нанесения удара российскими войсками с применением комплекса "Искандер" по личному составу украинского подразделения, находившегося на полигоне в Днепропетровской области.

Драпатый заявил о назначении проверки всех обстоятельств произошедшего с участием военной контрразведки.

Он также подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все, кто принимал решения или не принимал их в момент удара.

Двумя днями ранее российские военные атаковали с помощью "Искандера" замаскированный пункт запуска дальних беспилотников армии киевского режима в Сумской области.

В результате были ликвидировано несколько автомобилей, 14 украинских беспилотников и 20 солдат украинской армии.

с 24 февраля 2022 года на территории Украины началась спецоперация по защите мирных жителей Донбасса от армии киевского режима.