После удара по полигону с 150 погибшими ВСУ на Украине началась проверка

Командование армии киевского режима впервые прокомментировали удар "Искандером" ВС России по полигону под Днепром.
3 марта командующий Сухопутными войсками армии Украины Михаил Драпатый в своем Telegram-канале подтвердил факт нанесения удара российскими войсками с применением комплекса "Искандер" по личному составу украинского подразделения, находившегося на полигоне в Днепропетровской области.
Драпатый заявил о назначении проверки всех обстоятельств произошедшего с участием военной контрразведки.
Он также подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все, кто принимал решения или не принимал их в момент удара.
Двумя днями ранее российские военные атаковали с помощью "Искандера" замаскированный пункт запуска дальних беспилотников армии киевского режима в Сумской области.
В результате были ликвидировано несколько автомобилей, 14 украинских беспилотников и 20 солдат украинской армии.
с 24 февраля 2022 года на территории Украины началась спецоперация по защите мирных жителей Донбасса от армии киевского режима.
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