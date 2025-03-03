Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на Одессу и Харьков.
После удара по полигону армии киевского режима в Новомосковске (Днепропетровская область) российская армия продолжила контратаки, нанеся ночью комбинированный удар по военной инфраструктуре противника.
Ударам подверглись военные аэродромы, объекты газопереработки, обеспечивающие функционирование украинских предприятий ВПК, а также цеха по производству и хранению БПЛА.
В районе населённого пункта Новенькое (Сумская область) зафиксировано продвижение российских войск, что создаёт благоприятные условия для дальнейших наступательных действий.
Британская разведка предупреждает о готовящемся весеннем наступлении России.
В ответ Киев рассматривает возможность экстренной мобилизации с 18 лет и укрепления обороны в Покровском и Запорожском районах.
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