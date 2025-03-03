Наступление на Одессу и Харьков: прогноз британской разведки

Британская разведка: Россия готовит масштабное наступление на Одессу и Харьков

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на Одессу и Харьков.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

После удара по полигону армии киевского режима в Новомосковске (Днепропетровская область) российская армия продолжила контратаки, нанеся ночью комбинированный удар по военной инфраструктуре противника.

Ударам подверглись военные аэродромы, объекты газопереработки, обеспечивающие функционирование украинских предприятий ВПК, а также цеха по производству и хранению БПЛА.

В районе населённого пункта Новенькое (Сумская область) зафиксировано продвижение российских войск, что создаёт благоприятные условия для дальнейших наступательных действий.

Британская разведка предупреждает о готовящемся весеннем наступлении России.

В ответ Киев рассматривает возможность экстренной мобилизации с 18 лет и укрепления обороны в Покровском и Запорожском районах.