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Гаубицы смолкли — ВСУ перестают использовать оружие НАТО из-за нехватки боеприпасов

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины постепенно прекращают использование гаубиц 2С7 из-за острой нехватки боеприпасов, отметил военный аналитик Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

По его словам, эти мощные орудия, которые являются крупнейшими в арсенале ВСУ, все чаще замолкают. Хотя российские войска уничтожили или захватили как минимум семь таких гаубиц, на складах остаются запасы для замены потерь. Однако основная причина их простоя — исчерпание запасов 105-килограммовых снарядов, которые либо заканчиваются, либо уже полностью израсходованы.

Экс пояснил, что единственным поставщиком боеприпасов для этих гаубиц были США, которые в 2023 году передали Украине 10 тысяч снарядов типов M105 и M106. После этого, как предполагает эксперт, американские запасы иссякли, и дальнейшие поставки не осуществлялись.

Тем временем, в понедельник издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует провести совещание с американскими чиновниками, чтобы обсудить возможные меры в отношении Киева. Среди рассматриваемых шагов — приостановка военной помощи Украине, что может еще больше осложнить ситуацию с вооружением ВСУ.

Уточнения

2С7 "Пион" — советская 203-мм самоходная пушка большой мощности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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