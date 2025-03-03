Гаубицы смолкли — ВСУ перестают использовать оружие НАТО из-за нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины постепенно прекращают использование гаубиц 2С7 из-за острой нехватки боеприпасов, отметил военный аналитик Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
По его словам, эти мощные орудия, которые являются крупнейшими в арсенале ВСУ, все чаще замолкают. Хотя российские войска уничтожили или захватили как минимум семь таких гаубиц, на складах остаются запасы для замены потерь. Однако основная причина их простоя — исчерпание запасов 105-килограммовых снарядов, которые либо заканчиваются, либо уже полностью израсходованы.
Экс пояснил, что единственным поставщиком боеприпасов для этих гаубиц были США, которые в 2023 году передали Украине 10 тысяч снарядов типов M105 и M106. После этого, как предполагает эксперт, американские запасы иссякли, и дальнейшие поставки не осуществлялись.
Тем временем, в понедельник издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует провести совещание с американскими чиновниками, чтобы обсудить возможные меры в отношении Киева. Среди рассматриваемых шагов — приостановка военной помощи Украине, что может еще больше осложнить ситуацию с вооружением ВСУ.
2С7 "Пион" — советская 203-мм самоходная пушка большой мощности.
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