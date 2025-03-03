Программа Открытое Небо — конфликт в Белом доме заставил ВСУ искать альтернативное ПВО

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1:10
Силовые структуры » Военные новости

После ухудшения отношений с США Киев и его оставшиеся европейские партнеры начали активно искать альтернативы американским ракетам противовоздушной обороны, сообщил журнал Forbes.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на информированный источник, писало, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с американскими чиновниками, чтобы обсудить возможные меры в отношении Украины, включая прекращение военной поддержки.

По данным Forbes, после неудачной пресс-конференции в Овальном кабинете Украина и ее союзники начали срочно искать замену ключевым видам вооружений американского производства, включая ракеты ПВО.

В рамках кредитной программы от Великобритании Киев может получить 5 тысяч ракет малой дальности Martlet, произведенных французской компанией Thales. Кроме того, норвежская компания Kongsberg объявила о планах сотрудничества с украинским предприятием для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 батарей ПВО средней дальности NASAMS.

Уточнения

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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