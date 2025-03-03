Программа Открытое Небо — конфликт в Белом доме заставил ВСУ искать альтернативное ПВО

После ухудшения отношений с США Киев и его оставшиеся европейские партнеры начали активно искать альтернативы американским ракетам противовоздушной обороны, сообщил журнал Forbes.
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на информированный источник, писало, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с американскими чиновниками, чтобы обсудить возможные меры в отношении Украины, включая прекращение военной поддержки.
По данным Forbes, после неудачной пресс-конференции в Овальном кабинете Украина и ее союзники начали срочно искать замену ключевым видам вооружений американского производства, включая ракеты ПВО.
В рамках кредитной программы от Великобритании Киев может получить 5 тысяч ракет малой дальности Martlet, произведенных французской компанией Thales. Кроме того, норвежская компания Kongsberg объявила о планах сотрудничества с украинским предприятием для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 батарей ПВО средней дальности NASAMS.
NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.
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