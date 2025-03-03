В Гуляйполе нанесен авиаудар по ВСУ, ликвидированы десятки военнослужащих

Авиаудар ВС РФ в Гуляйполе: уничтожены десятки военнослужащих ВСУ

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удар российской авиации по пункту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области привел к большим потерям в рядах противника.

Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет армии США Black Hawk

В результате российского авиаудара по крупному пункту дислокации украинских солдат в городе Гуляйполе Запорожской области, уничтожены несколько десятков военнослужащих киевского режима.

"Разбор завалов, вывоз тел боевиков ВСУ и эвакуация раненых продолжаются до сих пор. У боевиков ВСУ еще не было столь больших потерь в Гуляйполе", - сказал Рогов.

В понедельник военное ведомство РФ сообщило, что самолеты Су-34 ВКС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений армии киевского режима в Гуляйполе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины.

24 февраля 2022 года РФ начала на Украине спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.

21 сентября 2022 года российский президент объявил о частичной мобилизации в РФ. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.