ВСУ обстреляли Горловку, применяя снаряды калибра НАТО

Обстрел Горловки: ВСУ применили снаряды калибра 155 мм

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов за два часа.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военнослужащие за два часа выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки.

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР.

До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине специальную военную операцию, целью которой является защита мирных жителей Донбасса.

Этому предшествовало признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 сентября 2022 года президент РФ объявил о частичной мобилизации. 30 сентября того же года были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.