Пострадает Одесса! Разведка Британии паникует из-за грядущей атаки ВС РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Атака на полигон в Новомосковске Днепропетровской области не стала конечной точкой, по который ударят ВС РФ. Так считает разведка Британии.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

Российская армия ночью атаковала военную инфраструктуру противника. Уничтожены военные аэродромы, объекты газопереработки и цехи по производству и хранения дронов. Взрывы прогремели в Черкассах, Харькове, Чугуеве, Павлограде, Кривом Роге, Днепропетровске и Киевской области.

ВС РФ контролируют все логистические маршруты украинских войск в Курской области. Дорога на Суджу для противника стала местом массового уничтожения украинской техники, пишет MK. RU.

Кроме того, украинцы признали уверенное продвижение российской армии в направлении Новенького в Сумской области.

Уточнения



Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.