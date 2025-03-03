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Пострадает Одесса! Разведка Британии паникует из-за грядущей атаки ВС РФ

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Силовые структуры » Военные новости

Атака на полигон в Новомосковске Днепропетровской области не стала конечной точкой, по который ударят ВС РФ. Так считает разведка Британии.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Российская армия ночью атаковала военную инфраструктуру противника. Уничтожены военные аэродромы, объекты газопереработки и цехи по производству и хранения дронов. Взрывы прогремели в Черкассах, Харькове, Чугуеве, Павлограде, Кривом Роге, Днепропетровске и Киевской области.

ВС РФ контролируют все логистические маршруты украинских войск в Курской области. Дорога на Суджу для противника стала местом массового уничтожения украинской техники, пишет MK. RU.

Кроме того, украинцы признали уверенное продвижение российской армии в направлении Новенького в Сумской области.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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