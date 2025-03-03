В Киеве заявили, что Москва отбирает на Украине цели для ударов Орешником

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российской армии уже переданы не менее пяти ракетных комплексов "Орешник".

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Часть из них в любой момент могут быть применены в зоне спецоперации, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный". В Кремле уже были совещания по отбору целей для ударов "Орешником".

"Кремль выжидает. Наверное ждёт результатов переговоров 6 марта, где должно появиться понимание дальнейшей игры. Но всё указывает на эскалацию военных действий", — отмечает портал.

Российский удар, по всей вероятности, будет масштабным и гибридным с использованием дронов, нескольких видов ракет и "Орешника".