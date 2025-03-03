В Киеве заявили, что Москва отбирает на Украине цели для ударов Орешником

Российской армии уже переданы не менее пяти ракетных комплексов "Орешник".
Часть из них в любой момент могут быть применены в зоне спецоперации, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный". В Кремле уже были совещания по отбору целей для ударов "Орешником".
"Кремль выжидает. Наверное ждёт результатов переговоров 6 марта, где должно появиться понимание дальнейшей игры. Но всё указывает на эскалацию военных действий", — отмечает портал.
Российский удар, по всей вероятности, будет масштабным и гибридным с использованием дронов, нескольких видов ракет и "Орешника".
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