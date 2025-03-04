ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams.
Издание New York Times сообщает, ссылаясь на высокопоставленных украинских военных, что Украина вывела с линии соприкосновения почти все танки Abrams из-за высокой активности беспилотников Вооруженных сил России.
Согласно информации, из 31 танка Abrams, переданного Украине Соединенными Штатами Америки в 2023 году, 19 были уничтожены, повреждены или захвачены.
При этом многие из них российские военные вывели из строя при помощи дронов.
Украинские военные и официальные лица утверждают, что беспилотные летательные аппараты уничтожают больше бронетехники, чем все другие виды вооружения вместе взятые, включая стрелковое оружие, танки, гаубицы и минометы.
Российские власти неоднократно заявляли, что снабжение Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.
Лавров ранее заявлял о прямом участии США и НАТО в украинском конфликте, которое проявляется не только в поставках вооружений, но и в подготовке украинских военнослужащих.
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