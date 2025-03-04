ВСУ отвели танки Abrams с линии фронта из-за активного использования дронов ВС РФ

Украина вывела с передовой все оставшиеся танки Abrams из-за угрозы беспилотников ВС РФ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинская армия

Издание New York Times сообщает, ссылаясь на высокопоставленных украинских военных, что Украина вывела с линии соприкосновения почти все танки Abrams из-за высокой активности беспилотников Вооруженных сил России.

Согласно информации, из 31 танка Abrams, переданного Украине Соединенными Штатами Америки в 2023 году, 19 были уничтожены, повреждены или захвачены.

При этом многие из них российские военные вывели из строя при помощи дронов.

Украинские военные и официальные лица утверждают, что беспилотные летательные аппараты уничтожают больше бронетехники, чем все другие виды вооружения вместе взятые, включая стрелковое оружие, танки, гаубицы и минометы.

Российские власти неоднократно заявляли, что снабжение Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

Лавров ранее заявлял о прямом участии США и НАТО в украинском конфликте, которое проявляется не только в поставках вооружений, но и в подготовке украинских военнослужащих.