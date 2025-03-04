Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина вывела с передовой все оставшиеся танки Abrams из-за угрозы беспилотников ВС РФ
Рассказываем, как сделать жизнь собаки по-настоящему счастливой, несмотря на шум и пыль города
Депутат Рады: 100% украинских военных, отправленных на обучение за границу, не возвращаются на Украину
Венецианская штукатурка больше не в моде? Что сейчас используют в интерьере
9 простых привычек, которые сделают вас здоровее уже на этой неделе
Бархат, шёлк и дерево: секреты создания романтического дизайна спальни
Рассказываем, когда можно отказаться от теста на алкоголь — и не остаться без прав
Забудьте о говядине: ирландское рагу из баранины — новый уровень вкуса
Женщина купила в секонд-хенде свадебное платье Кэрри Брэдшоу за 19 долларов

В зону СВО отправили партию ружей "Калашников" для уничтожения дронов ВСУ

Концерн "Калашников" передал ружья МР-155 для защиты от дронов в зоне СВО
Силовые структуры » Военные новости

Ижевский механический завод концерна "Калашников" передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Концерн "Калашников" поставил партию гладкоствольных ружей МР-155 в зону проведения специальной военной операции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в пресс-службе концерна.

Передача ружей осуществлена в рамках гуманитарной помощи, организованной профсоюзами Удмуртии.

Охотничьи ружья калибра 12×76 мм, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, и боеприпасы к ним были приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска.

В сентябре прошлого года года солдат спецназа "Ахмат" с позывным Пират сообщил об эффективности специальных антидроновых патронов 12-го калибра в зоне проведения боевых действий.

Ранее концерн «Калашников» сообщал о применении российскими военнослужащими новых легких пулеметов РПЛ-20 в зоне проведения специальной военной операции.

с 24 февраля 2022 года на территории Украины по приказу российского лидера Владимира Путина началась спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия
Садоводство, цветоводство
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Рассказываем, как сделать жизнь собаки по-настоящему счастливой, несмотря на шум и пыль города
Депутат Рады: 100% украинских военных, отправленных на обучение за границу, не возвращаются на Украину
Венецианская штукатурка больше не в моде? Что сейчас используют в интерьере
9 простых привычек, которые сделают вас здоровее уже на этой неделе
Бархат, шёлк и дерево: секреты создания романтического дизайна спальни
Рассказываем, когда можно отказаться от теста на алкоголь — и не остаться без прав
Забудьте о говядине: ирландское рагу из баранины — новый уровень вкуса
Женщина купила в секонд-хенде свадебное платье Кэрри Брэдшоу за 19 долларов
Будущее с ИИ: как научить детей критически мыслить
Вдохните новую жизнь в свою кожу с этими процедурами, и забудьте о макияже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.