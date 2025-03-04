В зону СВО отправили партию ружей "Калашников" для уничтожения дронов ВСУ

Ижевский механический завод концерна "Калашников" передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155.
Концерн "Калашников" поставил партию гладкоствольных ружей МР-155 в зону проведения специальной военной операции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в пресс-службе концерна.
Передача ружей осуществлена в рамках гуманитарной помощи, организованной профсоюзами Удмуртии.
Охотничьи ружья калибра 12×76 мм, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, и боеприпасы к ним были приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска.
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