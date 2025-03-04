В зону СВО отправили партию ружей "Калашников" для уничтожения дронов ВСУ

Концерн "Калашников" передал ружья МР-155 для защиты от дронов в зоне СВО

Ижевский механический завод концерна "Калашников" передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Концерн "Калашников" поставил партию гладкоствольных ружей МР-155 в зону проведения специальной военной операции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в пресс-службе концерна.

Передача ружей осуществлена в рамках гуманитарной помощи, организованной профсоюзами Удмуртии.

Охотничьи ружья калибра 12×76 мм, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, и боеприпасы к ним были приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска.

В сентябре прошлого года года солдат спецназа "Ахмат" с позывным Пират сообщил об эффективности специальных антидроновых патронов 12-го калибра в зоне проведения боевых действий.

Ранее концерн «Калашников» сообщал о применении российскими военнослужащими новых легких пулеметов РПЛ-20 в зоне проведения специальной военной операции.

с 24 февраля 2022 года на территории Украины по приказу российского лидера Владимира Путина началась спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.