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Воздушная поддержка с Запада: Украина получила французские Mirage 2000-SF

Появился первый полет истребителя Mirage над Украиной, которое сняли на видео
1:29
Силовые структуры

В украинском информационном пространстве появилось первое видео, демонстрирующее полет истребителя Mirage 2000-SF, который был поставлен Францией в рамках военной помощи Украине. Кадры с французским истребителем опубликовал Telegram-канал Военный обозреватель.

Французский истребитель Mirage 2000
Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Французский истребитель Mirage 2000

На видеозаписи видно, что самолет оснащен двумя ракетами класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия, а также подвесными топливными баками для увеличения дальности полета. Место съемки видеоролика остается неизвестным.

Эксперты предполагают, что съемка проводилась в западных регионах Украины, поскольку украинские истребители, особенно те, которые были переданы западными партнерами, стараются держаться подальше от линии фронта, чтобы избежать риска уничтожения.

Исходя из характеристик и вооружения французских Mirage 2000-SF, эксперты делают вывод, что они, как и американские F-16, будут использоваться для патрулирования воздушного пространства в тыловых районах, на значительном удалении от передовой, и перехватывать беспилотные летательные аппараты, которые не представляют серьезной угрозы для истребителей.

Напомним, что в начале февраля Франция официально объявила о передаче Украине первой партии истребителей Mirage 2000-SF, однако точное количество поставленных самолетов не разглашается.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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