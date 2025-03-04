Воздушная поддержка с Запада: Украина получила французские Mirage 2000-SF

Появился первый полет истребителя Mirage над Украиной, которое сняли на видео

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинском информационном пространстве появилось первое видео, демонстрирующее полет истребителя Mirage 2000-SF, который был поставлен Францией в рамках военной помощи Украине. Кадры с французским истребителем опубликовал Telegram-канал Военный обозреватель.

Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Французский истребитель Mirage 2000

На видеозаписи видно, что самолет оснащен двумя ракетами класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия, а также подвесными топливными баками для увеличения дальности полета. Место съемки видеоролика остается неизвестным.

Эксперты предполагают, что съемка проводилась в западных регионах Украины, поскольку украинские истребители, особенно те, которые были переданы западными партнерами, стараются держаться подальше от линии фронта, чтобы избежать риска уничтожения.

Исходя из характеристик и вооружения французских Mirage 2000-SF, эксперты делают вывод, что они, как и американские F-16, будут использоваться для патрулирования воздушного пространства в тыловых районах, на значительном удалении от передовой, и перехватывать беспилотные летательные аппараты, которые не представляют серьезной угрозы для истребителей.

Напомним, что в начале февраля Франция официально объявила о передаче Украине первой партии истребителей Mirage 2000-SF, однако точное количество поставленных самолетов не разглашается.