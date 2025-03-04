ВСУ перед гибелью в Новомосковске продолжали построение и во время тревоги

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Военнослужащие ВСУ в Новомосковске перед гибелью продолжали строевую подготовку и во время тревоги

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Об этом украинским СМИ сказал выживший — боевик с позывным Гуцул. Когда отдали приказ на построение, он увидел в небе БПЛА, однако укрытия рядом не было.

На полигоне в это время был 168-й батальон резерва, где в основном служили солдаты после самовольного оставления своей части. По данным Минобороны РФ, ударом уничтожено до 150 военных ВСУ и около 30 зарубежных инструкторов, которые занимались подготовкой боевиков.