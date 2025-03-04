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ВСУ опасаются остаться с бесполезными ЗРК Patriot из-за нехватки боеприпасов

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Силовые структуры » Военные новости

После провала в Белом доме Киев и его союзники в спешном порядке ищут замену ключевому вооружению производства США, включая ракеты для ЗРК "Пэтриот".

Комплекс ПВО Patriot
Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комплекс ПВО Patriot

Почти всё остальное оружия ВСУ могут получить от европартнёров. США не единственные поставщики ракет типа "земля-воздух", ПУ и радаров.

На сегодня лишь 6 батарей ЗРК Patriot защищают крупные украинские города от самых грозных ракет РФ, включая гиперзвуковую "баллистику", которую очень трудно перехватить.

Теперь у Киева может не хватить ракет Patriot, поскольку США выходят из "списка" его партнёров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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