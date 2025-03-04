ВСУ опасаются остаться с бесполезными ЗРК Patriot из-за нехватки боеприпасов

После провала в Белом доме Киев и его союзники в спешном порядке ищут замену ключевому вооружению производства США, включая ракеты для ЗРК "Пэтриот".
Почти всё остальное оружия ВСУ могут получить от европартнёров. США не единственные поставщики ракет типа "земля-воздух", ПУ и радаров.
На сегодня лишь 6 батарей ЗРК Patriot защищают крупные украинские города от самых грозных ракет РФ, включая гиперзвуковую "баллистику", которую очень трудно перехватить.
Теперь у Киева может не хватить ракет Patriot, поскольку США выходят из "списка" его партнёров.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.