ВСУ опасаются остаться с бесполезными ЗРК Patriot из-за нехватки боеприпасов

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После провала в Белом доме Киев и его союзники в спешном порядке ищут замену ключевому вооружению производства США, включая ракеты для ЗРК "Пэтриот".

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Почти всё остальное оружия ВСУ могут получить от европартнёров. США не единственные поставщики ракет типа "земля-воздух", ПУ и радаров.

На сегодня лишь 6 батарей ЗРК Patriot защищают крупные украинские города от самых грозных ракет РФ, включая гиперзвуковую "баллистику", которую очень трудно перехватить.

Теперь у Киева может не хватить ракет Patriot, поскольку США выходят из "списка" его партнёров.