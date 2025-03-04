Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области.
РИА Новости сообщает, ссылаясь на видеозаписи из приграничной Сумской области, что бойцы Вооружённых сил Украины отказываются выполнять боевые задания командования по проведению операций в Курской области.
Видеозаписи демонстрируют оглашение боевых распоряжений командования погранотряда о выполнении заданий в Курской области. Действие происходит в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области.
На видеозаписях один из пограничников заявляет о невозможности выполнять задания из-за болей в конечностях, несмотря на признание военно-врачебной комиссией годными к службе.
Сообщается, что украинское руководство пытается перевести отказывающихся выполнять приказы на другие участки линии соприкосновения, а также угрожают им уголовной ответственностью и расправой над семьями.
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