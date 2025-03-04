Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области

"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские пограничники отказываются воевать в Курской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

РИА Новости сообщает, ссылаясь на видеозаписи из приграничной Сумской области, что бойцы Вооружённых сил Украины отказываются выполнять боевые задания командования по проведению операций в Курской области.

Видеозаписи демонстрируют оглашение боевых распоряжений командования погранотряда о выполнении заданий в Курской области. Действие происходит в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области.

На видеозаписях один из пограничников заявляет о невозможности выполнять задания из-за болей в конечностях, несмотря на признание военно-врачебной комиссией годными к службе.

Сообщается, что украинское руководство пытается перевести отказывающихся выполнять приказы на другие участки линии соприкосновения, а также угрожают им уголовной ответственностью и расправой над семьями.

С 24 февраля 2022 годам по приказу президента России Путина началась спецоперация по защите мирного населения Донбасса.