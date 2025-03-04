Боец ВС РФ рассказал об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Дзержинске

Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска

Украинские солдаты не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинская армия

Рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии России группировки "Центр" Сергей Никалиев сообщил РИА Новости, что бойцы армии Украины не реагировали на призывы сдаться при освобождении Дзержинска в Донецкой народной республики.

Оборонное ведомство России проинформировало об освобождении Дзержинска 7 февраля.

В операции принимали участия подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр", выбившие украинскую армию из города.

Бои за город длились около пяти месяцев. Армия киевского режима на этом участке линии соприкосновения потеряла свыше 70% своей группировки свыше 26 тысяч солдат.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля заявил, что Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом.