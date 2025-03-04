В ВСУ предрекли рост потерь из-за приостановки военной помощи США.
По мнению Economist, приостановка военной помощи со стороны Америки приведет к увеличению потерь среди украинских военнослужащих из-за нехватки БМП Bradley, американских ракет и боеприпасов.
Отсутствие снарядов приведет к сокращению использования артиллерии армии киевского режима, а дефицит ракет для ЗРК Patriot ослабит противовоздушную оборону противника.
Отмечает, что после задержки с утверждением пакета военной помощи Конгрессом США в конце 2023 года, Украина столкнулась с шестимесячной нехваткой снарядов, а артиллерийское преимущество российской армии достигало соотношения 10 к 1.
Ранее Пентагон объявил о полной остановке военной поддержки Украины.
По сообщениям зарубежных СМИ, без этой помощи ВСУ смогут сохранять боеспособность только до лета 2025 года, после чего утратят способность как к наступлению, так и к обороне.
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