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ВСУ могут готовиться к десантной операции в Крыму

Аналитики оценивают вероятность подготовки ВСУ к десантной операции в Крыму
1:19
Силовые структуры » Военные новости

В России увидели подготовку ВСУ к атаке на Крым.

Вертолет армии США Black Hawk
Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертолет армии США Black Hawk

По информации армия киевского режима может готовиться к атаке на Крым. В материале говорится, что операция будет включать не только атаки беспилотников и безэкипажных катеров, но и высадку десанта.

Наиболее вероятным направлением атаки киевского режима может стать западное побережье Крыма, так как там наиболее удобные условия для десантирования.

В частности мыс Тарханкут, где в 2023 году ГУР уже пытались провести операцию, но безуспешно. Также возможны удары в районе Евпатории и Сак.

Тем временем армия киевского режима перебросила свои подразделения из Курской области на юг Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в силовых структурах, среди переброшенных военных есть бывшие заключенные.

Военный обозреватель Юрий Подоляка допустил, что армия киевского режима планирует оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование украинской армии приказало вывести часть подразделений из Курской области, чтобы переправить подразделения на юг ДНР.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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