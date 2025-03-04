Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной

Несмотря на появившиеся сообщения о возможном пересмотре политики, Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом стало известно из публикации в издании The Economist.
Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что в Вашингтоне обсуждают перспективу корректировки уровня поддержки, оказываемой Киеву в сфере обмена информацией. В материале издания также упоминалось, что американская сторона рассматривает возможность уменьшения числа украинских военнослужащих, проходящих обучение на территории США.
Таким образом, несмотря на дискуссии о потенциальных изменениях, текущая практика обмена разведывательной информацией между двумя странами сохраняется.
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