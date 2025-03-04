Россия и Европа: вечная вражда или столкновение интересов?

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Известный политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело" поделился своими взглядами на украинский конфликт и исторические отношения между Россией и Европой.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Он проанализировал, кому из ключевых мировых игроков — Европе, США или России — было бы наиболее выгодно скорейшее завершение текущего кризиса, и кто, напротив, заинтересован в его продолжении.

Отвечая на вопрос о выгоде от прекращения конфликта, Ищенко отметил, что в идеале это было бы благоприятно для всех участников, однако каждый из них видит "выгодный формат" по-своему, что и создает основную сложность. По мнению политолога, единственной стороной, кому продолжение противостояния жизненно необходимо, является Украина. Он пояснил, что за пределами военного кризиса существование украинского государства, по его мнению, теряет смысл. Вместе с тем, эксперт выразил сомнение в способности Киева продолжать боевые действия в долгосрочной перспективе, указав на истощение человеческих ресурсов.

В ходе беседы был затронут и вопрос об исторически сложившемся, по мнению многих, негативном отношении европейцев к России. На вопрос о причинах подобной "патологической ненависти" и постоянной готовности Европы к войне с Россией, Ищенко возразил, что сами европейцы склонны считать, будто это Россия испытывает враждебность к ним, стремясь к завоеванию их территорий.

В качестве аргументов европейцы, как отметил политолог, приводят исторические примеры, такие как присоединение Финляндии и Польши, а также стремление России к контролю над проливами. Ищенко подчеркнул, что корень проблемы заключается в несовпадении государственных интересов и не всегда успешных попытках разрешения противоречий мирным путем.

Он добавил, что военные действия закономерно порождают ненависть между противоборствующими сторонами. В завершение, для сравнения остроты российско-европейских отношений, политолог привел примеры исторических конфликтов и неприязни внутри самой Европы, между французами и англичанами, венграми и румынами, хорватами и сербами, заметив, что на их фоне уровень враждебности между Россией и Украиной или Россией и Европой выглядит не столь острым.

Ищенко также упомянул пример переменчивых отношений России с Китаем, подчеркивая изменчивость геополитических альянсов.