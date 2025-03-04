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Забудьте о миротворцах на Украине. Армии Европы невероятно слабы

Силовые структуры » Военные новости

ВС европейских стран не в состоянии отправить солдат на Украину.

Бундесвер
Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундесвер

Об этом заявил экс-генерал бундесвера, бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад.

По его словам, Евросоюз далёк от этого.

"Состояние европейских армий невероятно плохое, их не хватает спереди и сзади, мы не сможем организовать оборону Европы в обозримом будущем без США, не говоря уже об этих миротворцах, которые сейчас обсуждаются. Так что без американского следа это не сработает. И Шольц уже говорил, что без участия Штатов он не увидит там немецких солдат. Думаю, Мерц будет смотреть на это так же", — отметил бывший генерал.

Он подчеркнул, что русские не примут миротворческие силы на Украине. А значит, что Европа и Киев могут забыть об этом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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