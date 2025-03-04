Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик

Пророссийские подпольщики рассказали, что в Одессе есть новая "жирная" цель для наших солдат. А сейчас, по их мнению, идеальное время для мощного удара по ней.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал в своём телеграм-канале, что во время последних ударов по Одессе урон понесли несколько объектов. В том числе, пострадала подстанция в районе посёлка Таирова.
По словам местных жителей, ударили и по порту. Точных данных об этом нет. А власти Одессы сообщили об ударах по трем котельным.
Лебедев добавил, что в Одессу приехали британцы, имеющие опыт в подводных операциях, а здание, где расположено СБУ, работает на полную мощность.
По мнению Лебедева, в Одессе образуется множество новых целей, и важно ликвидировать их в кратчайшие сроки, чтобы не оставить их для будущих штурмов, пишет MK. RU.
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