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Жирная цель для ракет ВС РФ: где она находится, раскрыл подпольщик

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Силовые структуры » Военные новости

Пророссийские подпольщики рассказали, что в Одессе есть новая "жирная" цель для наших солдат. А сейчас, по их мнению, идеальное время для мощного удара по ней.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал в своём телеграм-канале, что во время последних ударов по Одессе урон понесли несколько объектов. В том числе, пострадала подстанция в районе посёлка Таирова.

По словам местных жителей, ударили и по порту. Точных данных об этом нет. А власти Одессы сообщили об ударах по трем котельным.

Лебедев добавил, что в Одессу приехали британцы, имеющие опыт в подводных операциях, а здание, где расположено СБУ, работает на полную мощность.

По мнению Лебедева, в Одессе образуется множество новых целей, и важно ликвидировать их в кратчайшие сроки, чтобы не оставить их для будущих штурмов, пишет MK. RU.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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