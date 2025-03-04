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Как украинские боевики ведут себя в Дзержинске, рассказал военный ВС РФ

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные в Дзержинске (украинское название — Торецк) никак не отвечали на призывы российских солдат сложить оружие.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Как вели себя боевики ВСУ, рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Сергей Никалиев.

"Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК. Вот до единого патрона", — цитирует российского штурмовика РИА Новости.

По словам командира одной из бригад группировки "Центр" Ивана Шульги, четыре БМП в решающем бою за Дзержинск пробили первую оборонительную линию врага и закрепились у него в тылу, Потом подвели подкрепление.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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