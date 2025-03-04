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Зачем командующий ВСУ скрыл последствия удара по полигону Новомосковский?

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого обвиняют в том, что он утаил информацию о погибших бойцах на полигоне "Новомосковский".

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Украинские Telegram-каналы накинулись на него из-за замалчивания "трагедии" на полигоне "Новомосковский" в Днепропетровской области.

Только спустя три дня он осмелился публично признать факт бессмысленной гибели солдат, и сделал это исключительно под натиском депутатов и журналистов, пишет MK. RU.

Сейчас Драпатый не рассказывает, сколько жизней унесла эта трагедия. Однако известно, что погибших больше 100. Он скрывает и то, что бойцов во время тревоги вывели на построение.

По данным украинских Telegram-каналов, Сырский пытается прикрыть Драпатого, не смотря на все последствия его халатности.

Уточнения

Полиго́н в просторечии вое́нный полиго́н — объект (территория) для проведения стрельб, учений (учебный полигон) или испытаний вооружений и военной техники (испытательный полигон).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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