Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу

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Китай может отправить своих военнослужащих в зону боевых действий против Украины.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

Об этом сообщают силы специальных операций ВСУ.

Центр национального сопротивления — формирование при командовании ССО отметил, что "такие переговоры могут идти", подчёркивая, что Китай рассматривает неофициальное участие военных для получения боевого опыта.

"Китай может вести переговоры с РФ по отправке своих военных на временно оккупированные территории Украины для приобретения боевого опыта", — подытожили в ЦНС.

Сообщается, что "китайцы были неоднократно замечены" на Украине.