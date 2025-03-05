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Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу

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Силовые структуры » Военные новости

Китай может отправить своих военнослужащих в зону боевых действий против Украины.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Об этом сообщают силы специальных операций ВСУ.

Центр национального сопротивления — формирование при командовании ССО отметил, что "такие переговоры могут идти", подчёркивая, что Китай рассматривает неофициальное участие военных для получения боевого опыта.

"Китай может вести переговоры с РФ по отправке своих военных на временно оккупированные территории Украины для приобретения боевого опыта", — подытожили в ЦНС.

Сообщается, что "китайцы были неоднократно замечены" на Украине.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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