Киев заявил, что Китай может отправить России своих военных на подмогу

Китай может отправить своих военнослужащих в зону боевых действий против Украины.
Об этом сообщают силы специальных операций ВСУ.
Центр национального сопротивления — формирование при командовании ССО отметил, что "такие переговоры могут идти", подчёркивая, что Китай рассматривает неофициальное участие военных для получения боевого опыта.
"Китай может вести переговоры с РФ по отправке своих военных на временно оккупированные территории Украины для приобретения боевого опыта", — подытожили в ЦНС.
Сообщается, что "китайцы были неоднократно замечены" на Украине.
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