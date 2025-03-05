Массовый уход в тень — СМИ раскрыли, кто заинтересован в сокращении разведки США

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последнее время возникли опасения, что массовые увольнения в американских разведывательных органах могут спровоцировать вербовку бывших сотрудников странами, такими как Россия и Китай. Особенно это касается тех людей, которые сталкиваются с финансовыми трудностями или недовольством. Подобной информацией поделилось издание argumenti. ru.

Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ цру

По данным американских СМИ, в ЦРУ обсуждается возможность того, что группа уволенных сотрудников может начать целенаправленно передавать конфиденциальные данные Москве и Пекину на фоне предстоящих сокращений. Несмотря на эти предупреждения, Дональд Трамп не собирается приостанавливать проводимые реформы.

Его сторонники обвиняют разведывательные службы в неэффективном расходовании бюджетных средств, поддержке экстремистских групп и осуществлении незаконных операций внутри страны. На данный момент увольнения касаются только тех сотрудников, которые отвечают за продвижение либеральной повестки, и пока до массовых сокращений дело не дошло.

Тем не менее, сторонники Трампа не забывают о роли спецслужб в скандале Russiagate. Ревизия, проводимая Илоном Маском в государственных структурах, вызывает опасения и внутри ФБР, которое подвергается критике со стороны консерваторов за свои методы работы, сравниваемые с действиями Гестапо.

Некоторые операции ФБР, проводимые под руководством бывшего директора Джеймса Коми, которого трамписты считают одним из основных кандидатов на уголовное преследование, а также его преемника Кристофера Рэя, вызывают серьезные вопросы. Рэя обвиняют в распространении дезинформации касаемо российского вмешательства в выборы 2020 года и в замалчивании информации о ноутбуке Хантера Байдена. Конечная цель сторонников Трампа — расследовать вмешательство спецслужб во внутренние дела страны.