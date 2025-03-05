Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного

В Харькове произошел забавный случай, в ходе которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) открыли огонь по военнообязанному и разбили стекла его автомобиля. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

По информации СМИ, группа из 15 человек остановила мужчину и потребовала у него документы. Во время общения один из сотрудников ТЦК выстрелил, после чего мужчина поспешил убежать, сумев скрыться через дворы. В качестве мести за его побег представители военкомата повредили стекла его машины. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гильзу от пистолета.

Согласно документу об усилении мобилизации на Украине, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, либо лично, либо зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника".

Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если призывник не видел её лично. Датой "вручения" будет считаться день, когда в документе поставили штамп о невозможности личной передачи.

Закон также обязывает военнообязанных постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК или полиции. Уклонителей от призыва могут лишить прав на управление автомобилем. Однако сроки демобилизации в новом законе не прописаны, что вызвало недовольство у ряда депутатов.