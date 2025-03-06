Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
По словам Рогова, данное событие стало результатом активных и решительных наступательных действий российских подразделений. Особую доблесть в ходе освобождения Привольного проявили бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, которая накануне получила почётное звание "гвардейской".
Освобождение Привольного позволит Вооружённым Силам России не только выровнять линию фронта в данном районе, но и создать условия для дальнейшего наступления в западном направлении в сторону временно оккупированных Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) территорий Запорожской и Днепропетровской областей.
В настоящее время российские войска продолжают продвижение вперёд. Бои идут в районе Вольного Поля и на господствующих высотах к северу от него, где расположены ключевые позиции украинских войск.
Утрата контроля над этими позициями может привести к быстрой потере ВСУ всей территории, расположенной к югу от них.
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