Ключевой пункт взят: Российские войска освободили Привольное в ДНР

Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, данное событие стало результатом активных и решительных наступательных действий российских подразделений. Особую доблесть в ходе освобождения Привольного проявили бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, которая накануне получила почётное звание "гвардейской".

Освобождение Привольного позволит Вооружённым Силам России не только выровнять линию фронта в данном районе, но и создать условия для дальнейшего наступления в западном направлении в сторону временно оккупированных Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) территорий Запорожской и Днепропетровской областей.

В настоящее время российские войска продолжают продвижение вперёд. Бои идут в районе Вольного Поля и на господствующих высотах к северу от него, где расположены ключевые позиции украинских войск.

Утрата контроля над этими позициями может привести к быстрой потере ВСУ всей территории, расположенной к югу от них.