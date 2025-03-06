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NYT: В США допустили недолгую приостановку помощи Украине

Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
1:04
Силовые структуры

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что приостановка военной помощи Украине может быть временной, если глава киевского режима согласится выполнить требования, выдвинутые Белым домом. Об этом сообщает американское издание New York Times (NYT).

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

"Представители администрации Трампа допустили, что пауза в оказании поддержки может оказаться относительно недолгой, если Владимир Зеленский согласится уступить требованиям Белого дома", говорится в публикации NYT.

На фоне этих событий президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял о том, что проводимая Россией на территории Украины специальная военная операция может быть завершена в течение двух месяцев в том случае, если Киев перестанет получать финансовую и военную поддержку от западных стран.

Не так давно Владимир Путин также отмечал, что если бы США прекратили поставки вооружения Украине, то конфликт завершился бы в течение двух-трех месяцев.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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