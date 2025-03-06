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Российский военный вызвал украинских солдат на честный бой

Курский Покемон бросает вызов: Российский боец предложил ВСУ честный бой
1:09
Силовые структуры

Российский военнослужащий, известный под позывным "Покемон", обратился к украинским солдатам с призывом прекратить обстрелы мирного населения и решить конфликт в честном поединке.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Видеообращение российского бойца было опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Александра Яремчука.

"Остановите это! Хватит. Если хотите воевать давайте один на один, группа на группу. Но никак иначе", заявил военнослужащий, обращаясь к украинским солдатам.

"Покемон", находящийся в Курской области, отметил, что украинские военные активно используют беспилотные летательные аппараты и занимают выгодные позиции на возвышенностях.

Однако, по его словам, после недавних ударов по позициям противника, ситуация для российских военнослужащих стала более благоприятной.

Ранее сообщалось о том, что командование Вооруженных сил Украины перебросило под Суджу 18-летних новобранцев, что вызывает обеспокоенность в связи с их недостаточной подготовкой и опытом участия в боевых действиях.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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