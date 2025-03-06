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Ирландия может отправить свой спецназ на Украину

Силовые структуры » ФСБ

Власти Ирландии одобрили законопроект, дающий возможность задействовать своих военных без санкций Совбеза ООН.

Спецназ
Фото: Flickr by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спецназ

Об этом сообщает издание The Irish Times, отмечая, что документ отправлен на рассмотрение в парламент.

До 50 спецназовцев смогут направить на Украину якобы для охраны ирландского посольства, если закон примут.

Ранее власть уже рассматривала вариант по привлечению военных для защиты дипломатов, однако юристы признали это незаконным. Для безопасности политиков в итоге наняли частную охранную компанию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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