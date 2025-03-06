Власти Ирландии одобрили законопроект, дающий возможность задействовать своих военных без санкций Совбеза ООН.
Об этом сообщает издание The Irish Times, отмечая, что документ отправлен на рассмотрение в парламент.
До 50 спецназовцев смогут направить на Украину якобы для охраны ирландского посольства, если закон примут.
Ранее власть уже рассматривала вариант по привлечению военных для защиты дипломатов, однако юристы признали это незаконным. Для безопасности политиков в итоге наняли частную охранную компанию.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.