Ирландия может отправить свой спецназ на Украину

Власти Ирландии одобрили законопроект, дающий возможность задействовать своих военных без санкций Совбеза ООН.

Фото: Flickr by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спецназ

Об этом сообщает издание The Irish Times, отмечая, что документ отправлен на рассмотрение в парламент.

До 50 спецназовцев смогут направить на Украину якобы для охраны ирландского посольства, если закон примут.

Ранее власть уже рассматривала вариант по привлечению военных для защиты дипломатов, однако юристы признали это незаконным. Для безопасности политиков в итоге наняли частную охранную компанию.