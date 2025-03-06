Тяжелая артиллерия в небе: Российская авиация уничтожает опорные пункты ВСУ в Курской области авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250

Смуглянка наводит авиацию: ФАБ-1500 и ФАБ-250 разносят позиции ВСУ в Курском приграничье

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В сети интернет появились кадры, запечатлевшие нанесение ударов полуторатонными авиационными бомбами ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Курской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Тактический боеприпас Солист

Данные материалы, демонстрирующие поддержку наступления в российском приграничье, были опубликованы в Telegram-канале "Операция Z: военкоры русской весны".

Согласно информации, представленной в сообщении Telegram-канала, отряд под названием "Смуглянка" выявил ряд опорных пунктов и позиций, занятых пехотой ВСУ, в лесных массивах Курской области.

После обнаружения скопления сил противника в приграничном районе, координаты были переданы авиации, которая нанесла точные удары по выявленным целям.

В сообщении также отмечается, что наряду с ФАБ-1500, авиация применяла авиационные бомбы ФАБ-250, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет значительно повысить точность поражения целей.

Напомним, что ранее в сети были опубликованы кадры сброса трехтонной авиационной бомбы ФАБ-3000 на позиции украинских военнослужащих в Курской области.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Куриловка, где российские военнослужащие обнаружили опорные пункты ВСУ. После фиксации скопления сил противника в направлении объекта была направлена авиация.

Применение авиационных бомб ФАБ-1500 и ФАБ-250, а также ФАБ-3000, свидетельствует о наращивании российской армией огневой мощи и применении современных средств поражения для уничтожения позиций противника.

Данные удары оказывают значительное влияние на ход боевых действий и способствуют продвижению российских подразделений.