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Снова под обстрелом: ВСУ атаковали Донецк, пострадали мирные жители

Ночной обстрел Донецка: ВСУ атаковали жилые кварталы, повреждены дома и автомобили
1:39
Силовые структуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ночной обстрел Донецка, в результате которого были повреждены жилые дома и автомобили мирных граждан. Об этом сообщает информационное агентство ria.ru.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Согласно информации, предоставленной агентством, в результате обстрела Киевского района города пострадали не менее трех жилых многоквартирных домов, а также около пяти автомобилей. У многих зданий были повреждены фасады и остекление.

На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, в настоящее время уточняется информация о возможном количестве пострадавших среди мирного населения.

Кроме того, сообщается, что ранее под обстрел ВСУ попала Новая Каховка, расположенная в Херсонской области. В результате обстрела пострадал мирный житель мужчина получил минно-взрывную травму с осколочным ранением живота и левой голени.

Данные инциденты свидетельствуют о продолжающихся обстрелах населенных пунктов со стороны украинских военных и приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Ответственность за данные обстрелы лежит на Вооруженных силах Украины. Подобные действия нарушают нормы международного гуманитарного права и ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан.

Необходимо отметить, что систематические обстрелы населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ приводят к эскалации конфликта и ухудшению гуманитаррной ситуации в регионе.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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